Patrice HENRY-BIABAUD, graveur et peintre

" Patrice Henry-Biabaud, graveur .... un univers ou j'entre assez fascinée auprès de cet aquafortiste à l'imagination qui explose en thèmes alchimiques, bibliques, monde de symboles et de signes magiques ... Ce travail en noir et blanc accorde aux gris une richesse surprenante, souligne avec une rare somptuosité le surréalisme du dessin ... Evidemment on pense à Durer et à Urs Graf qui, le premier, officialisa cette beauté de l'eau-forte (1513) et y transposa la fantasmagorie et le réve d'une Allemagne romantique..."

Josée Baron - Le Méridional 05/07/1979



" Inlassable explorateur de formes, dans la jouissance profonde de la recherche et de la création, touche-à-tout génial, questionneur du hasard et pourtant virtuose du trait et de la précision tant dans la gravure qui a été et qui est son médium de prédilection, que dans le dessin ou l'aquarelle, Patrice Henry-Biabaud a mis un certain temps à déclarer sa flamme à la peinture. Il ... nous offre aujourd'hui tout son monde de songes et de chimères qu'un fil invisible attache à nos réalités. Parfois inquiétantes, souvent joyeuses et pleines d'humour, sur ses toiles se mêlent les couleurs de la rage et de la tendresse, des rouges éclatants côtoyant de gris subtiles et délicats ... Il en résulte l'oeuvre d'un remarquable compositeur. Il nous offre un ailleurs, un monde à part, une planète peuplée histrions cocasses, de drôles d'oiseaux, d'animaux plus qu'humains et de baladins insolites ..."

Dona Levy septembre 2006



Pour Patrice Henry-Biabaud, voilà ce qu'est graver et peindre :