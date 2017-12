Créé à l’initiative des marchands d’arts premiers du quartier Beaux-Arts/Saint-Germain-des-Prés, au printemps 2014, Paris Tribal, aura lieu cette année du 9 au 11 avril 2015. La première édition avait rencontré l’adhésion du public et trouvé sa place dans le paysage des événements consacrés aux arts premiers : les collectionneurs français, européens et américains avaient répondu présents à ce nouveau rendez-vous, démontrant ainsi que Paris est bien répertorié comme la place forte de cette spécialité.Cette année, une vingtaine de galeries ont choisi de participer à l’événement qui réunira aussi bien des expositions à thèmes que des pièces exceptionnelles.Du 9 au 11 avril 2015,Quartier Beaux-Arts / Saint-Germain-des-PrésRue des Beaux-Arts, Rue Bonaparte, Rue Guénégaud, Rue Jacques Callot, rue Saint-Benoît, rue de Seine, Rue Visconti, Rue Mazarine et Bd Raspail.HORAIRESVernissage le Jeudi 9 avril 11h-21hLes 10 et 11 avril 11h-19h