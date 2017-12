Le Bestiaire de Sophie Verger à la Galerie Bénédicte Giniaux

« Sourires, évidemment. Emotions, assurément.Sophie Verger nous propose un bestiaire de terre et de bronze qui réveille en chacun de nous des sentiments de notre enfance.Jamais d’interrogation sur la matière, la proposition à elle seule subjugue et provoque le visiteur.L’animal parle de l’homme à l’homme. Le lien animal-humain est sublimé.De ce monde imaginaire semble jaillir une sorte de propos militant, aux parfums utopiques ou gracieux. »3, place du Dr Cayla - 24100 BERGERAC - tél 06 80 31 09 56dans le quartier historique de Bergerac du 10 avril 3 maiMercredi au dimanche 15 h 30 à 19 h 30 et sur RDVVernissage le 9 avril 2015 de 18h à 21h